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Hazine Ve Maliye Bakanı: “Finansman 1 Milyar Euro’yu Aştı.”

MODERNİZASYON İÇİN SAĞLANAN FİNANSMAN

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankası’ndan elde ettikleri finansmanın miktarının 1 milyar avroyu aştığını ifade etti. Bu gelişme, tarım sektörünü desteklemek ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TARIM SEKTÖRÜNDEKİ ETKİLER

Bakan Şimşek, bu finansmanın tarımsal üretkenliği artıracağını ve kırsal alanlarda yaşam kalitesini iyileştireceğini belirtti. Sulama sistemlerinin geliştirilmesiyle birlikte, daha verimli bir tarım yapılanması hedefleniyor. Bu durum, hem üreticilerin hem de tüketicilerin faydasına olacak şekilde tarımsal sürdürülebilirliği artırıyor.

GELECEK YATIRIM PLANLARI

Şimşek, sulama altyapısının geliştirilmesinin yanı sıra, gelecekte yapılacak yatırımların da tarım alanındaki gelişmeleri hızlandıracağını dile getirdi. Yapılan modernizasyonla birlikte, daha az su kullanarak daha fazla verim elde edilmesi amaçlanıyor. Bu sayede, tarımın geleceği için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir temel yaratılıyor.

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