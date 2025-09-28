Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek Batman’da Ziyarette Bulundu

ZİYARETİN AMACI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Valiliğine bir ziyaret gerçekleştirdi. Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Abdullah Erdem Cantimur ve Zekeriya Kaya ile birlikte kente gelen Şimşek, Valiliği ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

GÖRÜŞMELER VE KATILIMCILAR

Ziyaret sırasında Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Şimşek, ardından Vali Ekrem Canalp ile bir araya geldi. Bu önemli ziyarette, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de yer aldı.