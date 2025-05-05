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Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek, Görüşme Gerçekleştirdi

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Makedonya’nın Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska-Kochoska ile bir araya geldi. Bakan Şimşek, bu buluşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Sayın Gordana Dimitrieska-Kochoska ve heyetini bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk” dedi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Aynı paylaşımda, Bakan Şimşek, “Gelir İdarelerimiz arasında güçlü bir iş birliği oluşturulması hususunda mutabık kaldık” şeklinde ifadeye yer verdi. İki ülke arasında vergi politikaları, dijitalleşme, vergide gönüllü uyum, denetim ve mali suçlarla mücadele konularında tecrübe paylaşımında bulunmanın önemini vurgulayarak ikili ilişkilerin daha da gelişeceğini belirtti.

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