Hazine Ve Maliye Bakanlığı Açıklama Yaptı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Bakanlığa 2025 yılı bütçesiyle 500 araç alınmasının planlandığı” yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Bakanlık, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın “Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı bütçesiyle kendisine 500 araç almayı planlıyor” iddiasının “gerçek dışı” olduğunu belirtti. Açıklamada, “Sayın Vekil konu ile ilgili dün bilgilendirilmiş olup yanlış anlamasından kaynaklı gerekli düzeltmeyi kendisinin de yapacağını söylemiştir. Ancak, bazı gazetelerde konunun gerçek dışı şekilde, ‘Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor’ başlıklarıyla işlendiği için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri görülmüştür” denildi.

TAŞIT ALIMIYLA İLGİLİ HUSUSLAR

Açıklamada, Taşıt Kanunu gereğince bütçede öngörülmediği sürece taşıt alımının mümkün olmadığı vurgulandı. Ayrıca, yıl içinde diğer kurumların da acil ve zorunlu taşıt ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği ifade edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “İddia edilen 500 taşıtın doğrudan Bakanlığımız ile ilgisi olmayıp Bütçe Kanunu’na ekli T cetvelinde de söz konusu taşıtların kullanım yeri olarak ‘merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere’ ifadesi açıkça yer almaktadır” ifadeleri kullanıldı. Bunun yanı sıra, iddia edilen 500 aracın Bakanlığın kullanımına tahsis edilmediği belirtilerek, kamu idarelerinin zorunlu taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerli ve elektrikli Togg tahsis edilmesinin planlandığı kaydedildi.