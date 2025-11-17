Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekimi Yine Açık Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim ayına dair bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna sundu. Verilere göre, 2025 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 370,3 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 147,1 milyar TL olarak kaydedildi. Ekim ayında bütçe açığı 223,2 milyar TL olurken, merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında 309,6 milyar TL açık vermişti. Ekime dair faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 212,9 milyar TL ve faiz dışı açık 65,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

2025 YILI OCAN-EKİM DÖNEMİ BÜTÇE AÇIĞI

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri toplamda 11 trilyon 592,5 milyar TL, bütçe gelirleri ise 10 trilyon 152 milyar TL olarak belirlendi. Bu dönemde bütçedeki toplam açık 1 trilyon 440,5 milyar TL olarak ortaya çıkarken, ilk 9 ayda bütçe açığı 1 trilyon 217,3 milyar TL seviyesine ulaşmıştı. 10 aylık süreçte faiz dışı bütçe giderleri 9 trilyon 772,7 milyar TL olurken, faiz dışı fazla ise 379,3 milyar TL olarak gerçekleşti.