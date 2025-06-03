Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Finansman Temin Etti

FINANSMAN SAĞLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankasından 757,1 milyon avroluk finansman sağladı. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Türkiye’nin yurt dışından uygun koşullu finansman temin çalışmaları devam ediyor. Türkiye Sulama Modernizasyonu-2 Projesi kapsamında, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan kredi tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) tahsis edilecek ve proje DSİ tarafından yürütülecek.

TOPLAM KAYNAK ARTTI

Bu proje, DSİ tarafından yürütülen Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi’nin devamı niteliği taşıyor. Halihazırda proje kapsamında bankadan 317,3 milyon avro tutarında dış finansman sağlandı. Yeni finansman ile birlikte, Türkiye’nin sulama modernizasyonu için bankadan toplamda 1 milyar avronun üzerinde dış finansman temin edilmiş oldu. Türkiye Sulama Modernizasyonu-2 Projesi ile belirli sulama havzalarında dağıtım altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu gerçekleştirilerek, daha iyi sulama hizmetlerinin sunulması hedefleniyor.

HEDEFLER VE GELECEK PLANI

Proje ayrıca, su iletim verimliliğinin iyileştirilmesi, sulama birliklerinin kapasitesinin artırılması ve uzun vadeli bir sulama modernizasyon programının oluşturulması gibi amaçlar içeriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin Dünya Bankası ile tarım ve kırsal kalkınma sektöründeki ortaklığının uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve yıllar içinde verimli sonuçlar alındığını belirtiyor. Şimşek, “Bu alandaki başarılı işbirliğimiz önümüzdeki süreçte de güçlü şekilde sürdürülecek. Orta Vadeli Program’la da uyumlu olarak sulama alanındaki kamu altyapı yatırımlarına önem verilerek ülkemizin tarım alanındaki potansiyelinin desteklenmesi, gıda fiyatlarında istikrar sağlanması ve gıda arz güvenliğinin desteklenmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ve uygulanan programların destek gördüğünü vurguluyor.