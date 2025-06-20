Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Galatasaray İçin Hatıra Parası Hazırlıyor

ÖZEL HATIRA PARASI HAZIRLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Galatasaray’ın 2024-2025 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğu dolayısıyla özel bir hatıra parası çıkarmaya yönelik hazırlıklara girişti. 925 ayar gümüşten üretilmesi planlanan bu hatıra parası, toplamda 5 bin adet basılacak ve her biri 2 bin 250 liradan satışa sunulacak. Galatasaray’ın 5. şampiyonluğu için hazırlanan bu hatıra parasının satış tarihi ise henüz açıklanmadı.

DARPHANE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğuna yönelik hatıra parasının üretimi için çalışmalara başladı. Hatıra parası, sanatçı Birsen Kendirci tarafından tasarlandı ve 925 ayar gümüşten üretilecek. Çapı 38,61 milimetre ve ağırlığı 31,10 gram olan bu para, yüksek koleksiyon değeri taşıyacak durumda olacak.

PARANIN TASARIM DETAYLARI

Paranın bir yüzünde kükreyen aslan figürü ile “Galatasaray” yazısı bulunuyor; diğer yüzünde ise 5 yıldızlı Galatasaray logosu yer alıyor. Basım sürecini Anadolu Ajansı görüntüledi. Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, “Bu hatıra parası, Galatasaray’ın 25. şampiyonluğuna dikkat çekmek adına özel olarak tasarlandı” dedi. İki yıl içerisinde 5 bin adet paranın piyasaya sürülmesi planlanıyor. İlk etapta yaklaşık 2 bin adet para satışa sunulacak, bunun da yüzde 30’u elektronik satış mağazası aracılığıyla satılacak.

TASARIMCININ GÖRÜŞLERİ

Hatıra parayı tasarlayan Birsen Kendirci, Galatasaray taraftarı olarak şampiyonluk coşkusunu hissederek çalıştığını dile getirdi. Kendirci, aslan figürünü kullanarak “Galatasaray’ımızın 25. şampiyonluğunu ön plana çıkarmak” istediğini belirtti. Ayrıca, paranın sertifikasında isminin yer alacak olmasının kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti ve “Her hatıra parasında olduğu gibi bunda da bir sertifika yer alacak. Sertifika, paranın görselleri ve teknik özelliklerinin yanı sıra futbolcuların isimlerini de içerecek” şeklinde konuştu.