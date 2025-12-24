Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 Ücret Artışları Açıklandı

HÜKÜMETTEN YENİ DEĞERLİ KAĞIT TARİFESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genel tebliğ, resmi gazete aracılığıyla ilan edildi. Bu tebliğle, pasaport, sürücü belgesi ve aile cüzdanı gibi değerli kağıtların 2026 yılı için zam oranı yüzde 19 olarak belirleniyor. Belirlenen zam oranı, yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında kalmış durumda.

YENİ ÜCRETLER BELİRLENDİ

Tebliğ ile birlikte, pasaport, sürücü belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, noter kağıtları ve araç tescil belgeleri gibi farklı kategorilerdeki “değerli kağıtların” güncellenmiş ücret tarifeleri açıklandı. 2026 yılı itibarıyla noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli ise 964 lira olarak belirlendi.

KİMLİK KARTLARI VE AİLE CÜZDANI ÜCRETLERİ

Kanuni bildirim süresinin dışında, doğum ve değişim nedeniyle düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 220 lira, kayıptan dolayı yapılandırılan kimlik kartları içinse 440 lira talep edilecek. Ayrıca, aile cüzdanı için ödenecek bedel 1202 lira, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri 1690 lira, motorlu araç tescil belgesi için 1511 lira, iş makinesi tescil belgesi 1261 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) ise 95 lira olarak saptanmış durumda. Mavi kart ücreti 220 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesinin bedeli ise 964 lira olarak belirleniyor. Belirlenen oranların yeniden değerleme oranının altında kaldığı tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.