Hazine Ve Maliye Bakanlığı Yeni Önlemler Alıyor

SAHTE BELGEYE KARŞI YENİ UYGULAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda milyarlarca liraya mal olan sahte belge kullanımı ve düzenlenmesine karşı sert önlemler alıyor. Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, 1 Ekim itibarıyla sahtecilik eylemlerine yönelik yeni uygulamaları hayata geçirecek. Bu yeni düzenleme ile mükelleflerin “sahte belgeyi bilmeden kullandığı” argümanları dikkate alınmayacak. Belgeyi “bilerek” kullandıkları kabul edilecek ve bu durum vergi kaçakçılığı kapsamına girecek. Böylece sahte belge kullananlar üç kat vergi ziyaı cezası ile karşılaşacak.

KAMU ALAÇLARINDAN GÜVENCE ALMAK İÇİN TEMİNAT

Sahte belge kullanan mükelleflerden kamu alacaklarının güvence altına alınabilmesi için teminat talep edilecek. Riskli olarak değerlendirilen mükellefler için de bu uygulama zorunlu hale getirilecek. Teminat gösteremeyenler hakkında ise ihtiyati haciz işlemleri gerçekleştirilecek. VDK’nin Risk Analiz Merkezi, Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi ile mal ve hizmet alım-satımlarını yapay zeka ile analiz ederek riskli işlemleri ulaşılabilir kılacak. Denetim ekipleri, şüpheli mükelleflerden belgelerini ve depolarındaki ürünleri talep edecek.

YENİ TEKNOLOJİLER İLE HIZLANDIRILAN İNCELEMELER

Sahte belge düzenleyenler üzerine uzanan aylar süren inceleme ve raporlama süreçleri artık yapay zeka ile hızlandırılacak. Bu sayede belge düzenleyenler ve zincir halinde sahte belge kullanan kişiler daha çabuk tespit edilecek. Ayrıca organize bir şekilde bu suçu işleyenler, “para aklama” açıdan da incelenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırırken risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimizin sürece uyum sağlayabilmesi adına bu tedbirleri 1 Ekim itibarıyla uygulayacağız. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek fiillerde sistem devrede olacak.” diyerek durumu net bir şekilde ifade etti.