Hazine Ve Maliye Bakanlığı Yeni Vergiyi Yalanladı

HABERDE İDDİA EDİLEN “ENFLASYON FARKI STOK VERGİSİ” TARTIŞMA YARATTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı hakkında ortaya atılan son iddia, geniş yankı uyandırdı. Bir gazetede yayımlanan haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Enflasyon Farkı Stok Vergisi” adıyla yeni bir vergi üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

KAMUOYUNDA TEPKİLER ARTTI, BAKANLIKTAN HIZLI YANIT GELDİ

Habere gösterilen tepkiler özellikle küçük esnaf arasında yayılırken, Bakanlık iddiayı yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Haberde iddia edildiği gibi ‘Enflasyon Farkı Stok Vergisi’ adı altında herhangi bir vergi planlaması söz konusu değildir. Doğruluğu teyit edilmeyen bu tür haberler spekülatif niteliktedir ve dikkate alınmamalıdır” denildi.

YALANLAMA AÇIKLAMASINDA SPEKÜLASYON UYARISI YAPILDI

Bakanlık, medyada yer alan bilgilerin resmi kaynaklardan doğrulanmadan yayılmasının yanlış algılara yol açabileceğini vurguladı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın resmi açıklamaları esas alması ve asılsız iddialara itibar etmemesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

KÜÇÜK ESNAFIN ENDİŞELERİNE BAKANLIKTAN NET MESAJ

Özellikle stok maliyetleri nedeniyle zorlanan esnafın tepkisini çeken iddialar, Bakanlık tarafından kesin bir dille reddedildi. Resmi açıklamada, vergi politikalarına ilişkin yeni adımların kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağı belirtildi.