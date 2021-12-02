Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nebati atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati’nin atandığı öğrenildi. Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Gelen son dakika haberine göre; Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan’dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan’dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Atamanın Anayasanın 104 ve 106’ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah.” ifadelerini kullandı.