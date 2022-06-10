Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan TL açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyon ve Türk Lirası ile ilgili yaptığı açıklamasında TL’nin cazibesinin artırılacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyon ve Türk Lirası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir.

Serbest piyasa kurallarından taviz vermeden, Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek.