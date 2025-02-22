Hazır Yemek Sektörü Ramazan’a Hazırlandı

RAMAZAN’IN GELİŞİ HAZIR YEMEK SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK YARATIYOR

1 Mart’ta başlayacak 11 ayın sultanı Ramazan, birçok sektörde olduğu gibi hazır yemekte de canlılık oluşturuyor. Hazır yemek sektörü, Ramazan ayının yaklaşmasıyla iftar yemekleri ve kumanya hazırlıklarını tamamlıyor. Normalde fiyatı 150-200 lira olan 4 kap yemek, iftariyeliklerle 380-420 lira arasında sunuluyor. Paketli seçenekler ise 550-600 liraya kadar çıkabiliyor. Masada sunulan etli ve tavuklu serpme iftar yemekleri de 650-1.000 lira arasında değişiyor.

ÖZEL İFTAR YEMEKLERİ İÇİN BEKLENTİLER

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, fabrikaların çalışma saatlerine dikkat çekerek, “Yerli yönetimler ve hayırseverlerden beklenti içerisindeyiz. Öğle yemeği kaybımızı Ramazan kumanyaları ve iftar çadırı yemekleriyle telafi etmeye çalışacağız.” diyor. Ramazan ayında öğle saatlerinde yoğunluk düşmesini beklediklerini ifade ediyor.

KUMANYA PAKETİ FİYATLANDIRMASI

Bozdağ, özel kumanyaların unumdan yağa, makarnadan pirince kadar bir ayda tüketilebilecek ürünlerden oluştuğunu belirtiyor. “Şu anda 26 gün üzerinden hazırlıyoruz. Aylık 3 bin 500-4 bin lira aralığında kumanya paketleri hazırlıyoruz. Bu, 4 kişilik bir ailenin erzak ihtiyacını karşılayacak bir miktar” sözlerini kullanıyor.

ÖZEL İFTAR MENÜLERİ VE FİYATLARI

Bozdağ, Ramazan’da standart 4 çeşit yemek yerine özel iftar yemekleri sunulacağını aktarıyor. “Çorba ile başlayan, kavurma et ile devam eden, tereyağlı pilavdan Osmanlı tulumbasına ve yerli içeceğe kadar 8-10 çeşitten oluşan özel iftar menüsü hazırlıyoruz” diyor. Dökme olarak verilen yemeklerde fiyatlar, normal şartlarda 150-200 lira olan 4 kap yemek, iftariyeliklerden dolayı 380-420 lira aralığında sunuluyor. Paketli seçenekler ise 550-600 liraya kadar çıkıyor. Masada servis edilen etli ve tavuklu serpme yemeklerin fiyatı ise 650-1.000 lira arasında değişiyor.