Haziran’da 2 Şüpheli Bağ Evinde Yakalandı

HIZIR KONAĞINDA YAKALANDILAR

Haziran ayında “Sevenler” suç örgütüne yönelik düzenlenen bir operasyondan firar eden iki şüpheli, polis ekiplerince bir bağ evine yapılan baskında ele geçirildi. Edirne’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında kayıplara karışan Ö.S. ve Y.L., iki ay süresince firari olarak saklandılar. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin Karaağaç Mahallesi’nde bir bağ evinde bulunduğu belirlendi.

ÖZEL HAREKAT DESTEĞİYLE GÖZALTINA ALINDILAR

Bölgeye özel harekat destekli bir operasyon düzenleyen polis, iki zanlıyı gözaltına aldı. Bu operasyon, Haziran ayında Edirne merkezli olarak gerçekleştirilen ve 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonların devamı niteliğini taşıyor. Bu önceden yapılan operasyon sırasında, örgüt elebaşı N.S.’nın da aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli yakalandı.

ARANAN MALZEMELER DE ELE GEÇİRİLDİ

Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 tabanca, çok sayıda fişek, 2 av tüfeği, çelik yelek, 2 zulalı binek araç ve ayrıca çok sayıda Türk, Bulgar ve Suriye pasaportu ile Türk ve yabancı plakalar ele geçirildi. Bu sürecin sonunda, yakalanan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son olarak, firar eden iki şüpheli bu sabah yapılan operasyon ile yakalanarak adliyeye sevk edildi.