“Hazırım, Galatasaray’a Gelmek İstiyorum.”

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalında İbrahim Seten’e transfer konusu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini ifade ederek, “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur. Menajerim Gordon Stipiç, UEFA şartlarına uygun şekilde bonservisimin makul bir seviyeye çekilmesi için Inter ile görüşmeye hazır.” diye belirtti.

INTER BAŞKANI MAROTTA’DAN DEĞERLENDİRME

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu’nun transfere dair söylemleri üzerine konuştu. Marotta, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız.” sözleriyle milli futbolcunun kulüp için önemini vurguladı.

ÇALHANOĞLU’NUN GEÇMİŞ AÇIKLAMALARI

Tecrübeli futbolcu daha önce de transfer söylentilerine dair görüşlerini paylaşmıştı. Inter kampında yaptığı bir açıklamada, kulüpte mutlu olduğunu vurguladı: “Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak.”

GEÇEN SEZONUNUN PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasını terlettiği 47 resmi maçta 11 gol atarak ve 8 asist yaparak önemli bir performans sergiledi.