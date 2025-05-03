Hdk, Sırrı Süreyya Önder’i andı

HDK’DEN TAZİYE MESAJI

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in vefatına dair bir mesaj yayınladı. Mesajda, “Barış sürecinin onurlu yürütücülerinden biri olarak halklar arasına örülmek istenen duvarlara cesaretle karşı çıktı. Kürt halkının iradesine, Türk halkının vicdanına ses oldu. Her zaman ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, susturulmak istenenlerin yanında durdu” ifadelerine yer verildi. Önder’in kaybının ardından HDK, sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaştı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN MİRASINA SAYGI

Mesajda, “Yoldaşımız, mücadele arkadaşımız, halkların vicdanı, barışın yılmaz savunucusu Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Sırrı Süreyya Önder, ömrünü adalet, eşitlik, özgürlük ve barış uğruna harcamış bir halk evladıydı.” denildi. Ayrıca, “Onun sözü, kalemi, mizahı ve direnişi; yalnızca bir siyasetçinin değil, bir halk anlatıcısının, bir barış sevdalısının izlerini taşıdı.” ifadeleriyle Önder’in barış sürecinde üstlendiği önemli rol vurgulandı.

ANISI YAŞAYACAK

Mesajın devamında, “Acımız büyük, yasımız derin. Onun sözleri bizde yaşıyor, onun barış hayali bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.” denildi. Sırrı Süreyya Önder’in ailesine, sevenlerine ve mücadele arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi. “Halkların özgür geleceği için verdiği mücadele yolumuzu aydınlatacak.” ifadesi ile açıkça belirtildi.