HDP, AYM’de sözlü savunma yapacak

Halkların Demokratik Partisi, 14 Mart’ta Anayasa Mahkemesi’nde sözlü savunma yapacak. Savunma sonrası AYM raportörü esas hakkındaki raporu hazırlayacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda “ceza davası” prosedürü izleniyor.

21 Haziran 2021’de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP’nin, sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden istediği süre tamamlandı.

Anayasa Mahkemesi heyeti, 14 Mart 2023 Salı saat 10.00’da, parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecek.

SIRADA ESAS HAKKINDA RAPOR VAR

Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Anayasa Mahkemesi üyeleri belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Heyetin, karar verene kadar müzakerelerini aralıksız sürdürmesi bekleniyor.