HDP kararı Anayasa Mahkemesi’nde

Yüksek Mahkeme, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini, 6 Ocak’ta karara bağlayacak.

AYM, HDP’nin hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini 6 Ocak’ta görüşecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemli iddianamesinde Hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmiş, Anayasa Mahkemesi bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmişti.

Ceza yargılaması davası prosedürü işlenen süreçte, HDP’nin iddianameye ve ek delillere karşı savunmalarını sunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 günü belirlenmişti.

Başsavcı Şahin, 19 Aralık’ta, partinin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebini yineledi. Talepte partiye verilen devlet yardımının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı belirtildi.

5 GÜN SÜRE VERİLDİ

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Başsavcılığın bu talebini dün ele aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, partinin Hazine yardımına bloke konulması talebiyle ilgili daha önce verdiği ret kararını hatırlatarak, yeni taleple ilgili varsa somut gerekçelerin 5 gün içinde Anayasa Mahkemesine gönderilmesini istedi.

Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin Hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin gerekçelerini 5 Ocak 2023’e kadar sunacak, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da talebi 6 Ocak’ta görüşecek.