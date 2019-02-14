HDP, o ilde DSP’yi destekleyecek

Halkların Demokratik Partisi, Gaziantep’te DSP’nin adayı olarak yarışacak olan Celal Doğan’ı destekleyeceğini açıkladı.
HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç, yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde partilerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı çıkarmayacağını söyledi.
Gaziantep’te, parti olarak tercihlerini DSP’nin büyükşehir belediye başkan adayı Celal Doğan’dan yana kullanacaklarını dile getiren Kılıç, Nizip ilçesinde ise Bedirhan Bayındır’la seçime gireceklerini açıkladı.
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