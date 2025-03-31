HDP Önünde Evlat Nöbeti Süren Anneler

EVLAT BEKLEYEN ANNE VE BABALARIN BURUK BAYRAMI

21 bayramdır HDP İl Başkanlığı önünde evlatlarından umutlu haber bekleyen Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı’nı buruk geçiyor. 3 Eylül 2019’da çeşitli illerden gelen aileler, eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatarak nöbet tutmayı sürdürüyor. Ramazan Bayramı tüm ülkede sevinçle kutlanırken, Diyarbakır anneleri bu bayramda da çadırda evlatlarının dönüşünü bekliyor.

DUYGULARINI PAYLAŞAN ANNELER

Kızı Hayal Demir için Ağrı’dan oturma eylemine katılan Süheyla Demir, evladının 2014 yılında HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Demir, “11 senedir kızımın yolunu gözlüyorum. Buruk bir şekilde bayrama girdik, çok üzgünüz, hüzünlüyüz. İsterdim ki şu anda ben Ağrı’dan geldim, ailemle, çocuklarımla kızım da yanımızda olsaydı. İçten bir bayram herkes gibi sevinçli bir bayram geçirmek isterdim ama ne yazık ki şu anda çadırda bayrama girdik. Tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum en içten dileklerimle” dedi.

Mahmut Uslu’nun annesi Bedriye Uslu ise çadır kurulduğundan beri evde bayram geçirmediğini belirtti. Uslu, “Sabah erkenden Mahmut için buraya geliyorum. Elimde fotoğrafı var, fotoğrafına bakıp bayramını kutluyorum, onu görmeden dayanamıyorum. Bayramımız yoktur zaten, en azından bu fotoğrafımı alıp onu öpüp teselli oluyorum. Ne zaman oğlumu alıp eve götürürsem o zaman bana bayram olur. O zaman biz bileceğiz ki biz insanız. Ölmeden bizi mezara koymuşlar. Çok zor bir durum. Allah hiçbir anneyi, babayı evladıyla sınamasın” diye konuştu.

BAYRAM SEVİNCİ YERİNE HÜZÜN

Güzide Demir ise oğlu Aziz Demir için burada olduğunu ifade ederek, “İşte bayramdır bak bayram günü de biz buradayız. Eylemimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımız gelmeyene kadar burada kalmayacağız. Bayramdır, biz bilmiyorum ne bayramımız, var ne selamımız var. Çocuklarımız gelmeyene kadar bize bayram yok. Çocuklarımız gelse biz çifte bayramı yaşayacağız” dedi.

Mehmet Aydın’ın babası Nihat Aydın ise 21’inci bayram olduğunu ve bu bayramın diğer bayramlar gibi buruk geçtiğini aktardı. Aydın, “Her gün yollarını gözlüyoruz. Tabii gönül isterdi ki bugün çifte bayram yapalım, çocuklarımıza kavuşsaydık. Bu arada bütün İslam aleminin bayramı kutlu olsun, Allah mübarek etsin” diye ekledi.

Kütahya’dan gelen Hatice Levent de, “Kütahya’dan geldim, kızım Fadime için buradayım. 10 senedir Fadime’nin peşindeyim, almadan da bırakmayacağım. Fadime herkes evinde, ocağı da bayram kutluyor, ben burada senin nöbetini bekliyorum, nöbet tutuyorum yavrum, ne olur dön gel. Biz anneler olarak gözümüzün yaşı sel oldu. Bırakın onları gelin. Gelin, biz sizin yolunuzu bekliyoruz, canım kuzularım, yavrularım, Fadimem döngü geri ben seni çok özledim kuzum” şeklinde konuştu.