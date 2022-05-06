HDP ortak aday için teklif bekleyecek

Halkların Demokratik Partisi, parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak aday teklifi bekleyecek.

Genel seçimlere Demokrasi İttifakı ile girerek parlamentoda belirleyici bir çoğunluğa ulaşmayı hedefleyen HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimi için ise “açık müzakere” şartıyla muhalefete ortak adayla seçime girme fikrine açık olunduğu mesajını verecek. Bu yönde bir adım atılmaması halinde de kendi adayı ile seçime girecek. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik atılacak adımlar ve izlenecek strateji, kapatma davası gölgesinde hazırlanılan büyük kongrede netleştirilecek. Daha önce haziran ayında yapılması kararlaştırılmasına karşın parti kulislerinde kongrenin temmuz ayına ertelenebileceği konuşuluyor.