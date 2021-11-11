HDP savunması Yargıtay’da

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi’nin kapatılması davasıyla ilgili ön savunmayı Yargıtay’a gönderdi.
Anayasa Mahkemesi HDP’nin ön savunmasına ilişkin incelemesini tamamlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcı Bekir Şahin’in bir ay içinde mütalaa vermesi bekleniyor.
HDP’nin kapatılma davasında yeni bir gelişme yaşandı
Anayasa Mahkemesi, HDP’nin ön savunmasına ilişkin incelemesini tamamlayarak Yargıtay’a gönderdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in bir ay içerisinde bu savunmayı inceleyerek esasa ilişkin mütalaa vermesi bekleniyor.