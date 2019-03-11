HDP seçim bürosu açılışında 10 gözaltı

HDP seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Halkların Demokratik Partisi seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Hereke Mahallesi’nde HDP’nin seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti.

Ekipler, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle R.B, H.D, D.A, C.T, İ.B, H.B, E.Ç, F.T, Ö.A ve Ö.K’yi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

TRT