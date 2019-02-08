HDP: Soyer’den iyi aday bulamayız

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti’yi gizliden destekleyen HDP, İzmir adayı Tunç Soyer hakkında açıklama yaptı.

HDP’nin İzmir İl Başkanı Kadir Baydur, İzmir’de aday çıkarılmayacağını hatırlatarak CHP’nin adayını destekleme kararı aldıklarını söyledi.

HDP’nin profiline en uygun aday Tunç Soyer olduğu için bu kararı aldıklarını belirten Baydur “Bizim profilimize en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz. Biz tabanda ittifak yaparak bu süreci götüreceğiz” diye konuştu. HDP’li Baydur “Tabanımız, ‘Kime oy vereceğiz?’ diye soracak. Bizim de adayımız olmadığına göre, sandıkta Tunç Soyer’i işaret edeceğiz” dedi.

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