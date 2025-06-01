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HDP Van Milletvekili Kaza Geçirdi

MAHMUT DİNDAR TRAFİK KAZASINA KARIŞTI

Kayseri’de gerçekleşecek Vanspor FK-Batman Petrolspor TFF 2. Lig play-off final maçına gitmekte olan HDP Van Milletvekili Mahmut Dindar, geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Final maçını izlemek amacıyla Kayseri’ye doğru hareket eden Dindar’ın bulunduğu 06 ER 940 plakalı otomobil, Kayseri-ırşehir karayolu üzerindeki Topaklı mevkiinde kaza yaptı.

SALGIN SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, yaralı Mahmut Dindar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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