HDP’den açıklama: Seçime Yeşil Sol Parti ile gireceğiz

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını duyuran HDP, seçime Yeşil Yol Partisi ile gireceklerini duyurdu.

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını açıklayan HDP, 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayına destek vermek istediklerini ancak bu konuda karşılık alamadıklarını belirterek seçime Yeşil Sol Parti ile gireceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 53 gün kala ittifaklar şekillenirken, 6’lı Masa’nın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceği konuşulan HDP’den kritik bir açıklama geldi. Sabah saatlerinde HDP’li Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı. Partinin eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise HDP’nin başka bir ittifakla değil kendi ittifakı ile seçime gireceğini duyurdu.

Halk TV’de konuşan Sancar, seçime Yeşil Sol Parti ile gireceklerini duyurarak, “Parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğimizi söylemiştik. HDP hiçbir ittifakla değil kendi ittifakı ile seçime girecek. Emek ve Özgürlük İttifakı bunun somut örneği oldu. 2021’de diğer muhalefet partileriyle görüşmelere açık olduğumuzu söylemiştik. 6’lı masa tarafından cumhurbaşkanı adayı belirlenirse kendisine destek vereceğimizi söylemiştik ama bu konuda karşılık alamadık.” dedi.

‘YEŞİL SOL PARTİ İLE SEÇİME GİRECEĞİZ’

“Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz” diyen Sancar, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak gireceğimizi duyurduk. Yeşil Sol Parti 81 ilde seçime girecek. Diğer ittifak güçlerimiz de seçime girecekler fakat hangi illerde olacak belli değil. Yani kesinleşen şu; seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak gireceğiz ama Yeşil Sol Parti her ilde seçime girecek.”

KILIÇDAROĞLU’NUN HDP ZİYARETİ

6’lı Masa’nın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, birkaç gün önce HDP’yi ziyaret etmiş, ziyaret sonrası yapılan açıklamada taraflar birbirine parti kapatma ve kayyum atamaları konusunda olumlu mesajlar vermişti.