HDP’den cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Kars İl Örgütü’nün 4. Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirtti.

En kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını duyuran Buldan, “HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek“ dedi.

“DİYALOG İÇİNDE OLABİLİRİZ”

Cumhur ya da milllet ittifakıyla ortaklıkları olmadığını söyleyen Buldan, “Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var, bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, diyalog içinde olabiliriz” şeklinde konuştu