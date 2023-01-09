HDP’den cumhurbaşkanı adayı kararı

Halkların Demokratik Partisi, seçim önce harekete geçerek cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı aldı.

Buldan, “Adayımızı yakında açıklayacağız.” dedi. HDP’nin hamlesinin, adayı hala açıklayamayan 6’lı masada şok etkisi yaptığı aşikar. HDP kanadı, daha önceki açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 6’lı masanın adayına destek vereceğini birçok kez dile getirmişti.

Seçim yaklaşırken partiler aday çalışamalarına hız verdi. Cumhur İttifakı’nın adayı aylar önce açıklanırken 6’lı masanın adayı hala belirsizliğini koruyor. Sürpriz gelişme ise HDP kanadından geldi. HDP 2023 seçimlerinde kendi adayını çıkarma kararı aldı. Bilindiği üzere HDP, daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 6’lı masanın tüm adaylarına destek vereceğini söylemişti. HDP, bir tek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı bunun dışında tutmuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Puldan, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin kararını duyurdu. HDP Kars İl Örgütü’nün 4’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını ifade etti.

Buldan, “Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı’yla ne Millet İttifakı’yla herhangi bir ortaklığımız yok.” dedi.

“DİYALOG İÇİNDE OLABİLİRİZ”

Buldan açıklamasının devamında “Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir” sözlerini sarf etti.

Bu ani ve süpriz karara 6’lı masa kanadından henüz bir tepki gelmezken HDP’nin hamlesi siyasette kartlar yeniden dağıtılmasına neden olacak. Yakın bir zamanda çift aday konusunun da gündeme geldiği 6’lı masanın bundan sonra aday konusunda nasıl bir yol haritası izleneceği şimdiden merak konusu…