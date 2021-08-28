HDP’den ittifak çağrısı

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçimlere değindi ve ittifak sinyali verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Türkiye’de yeni kurucu aklın parçası olmaya hazır olduklarını belirterek, “Sorunların çözümünde rol alacak her aktöre çağrımız olacak” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Hukuk Komisyonu’nun partinin kapatılması istemiyle açılan davaya yönelik ön savunma için ek süre talebini 2 Eylül’de karara bağlayacak. Bir yandan kapatma davasında yapılacak savunmanın hazırlıklarının sürdüğü HDP’de, diğer yandan da önümüzdeki seçimlere yönelik partinin ittifaklar ve diğer siyasi partilerle ilişkiler konusunda net tutumunu ortaya koyacak deklerasyon çalışması yürütülüyor. 15-20 maddeden oluşacak deklarasyonda, idari ve yargı sisteminde yapılacak düzenlemeler ve parlamenter sisteme geçiş sürecine yönelik beklentiler aktarılacak.

HDP Eş Genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar “HDP’liyiz Her Yerdeyiz” kampanyasının sonuçlarını tartışmak ve yeni yol haritasını belirlemek için dün Ankara’da partinin il eş başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklama yapan Sancar, partinin önümüzdeki dönemde yapacaklarına dair üç ara başlık belirlediklerini söyledi. Sancar bunları, “Ülkenin temel sorularına yaklaşım, acil meselelere çözüm, özel gündemlere karşı tutum belirleme” olarak sıraladı. Sancar, “Yol haritamızı ortaya koyan deklarasyonu eylülde halkımızla paylaşacağız. Bu yeni dönemde, yeni başlangıcı Türkiye’nin yönetimine ortak olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye’de yeni kurucu aklın parçası olmaya hazırız. Bununla ilgili yaklaşımı bütün kesimlere sunacağız. Sorunların çözümünde rol alacak her aktöre çağrımız olacak” dedi.