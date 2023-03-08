HDP’den Kılıçdaroğlu yorumu

Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu’nu adaylığı nedeniyle kutladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nu adaylığından dolayı kutlamak istiyorum. Adaylığı hayırlı olsun. Bizim derdimiz basit hesaplar değil, politik ilkeler ve halklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğimizi tüm kamuoyuna buradan belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.