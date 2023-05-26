HDP’den Ümit Özdağ çıkışı

Halkların Demokratik Partisi, Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında açıklama yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kemal Kılıçdaroğlu‘na desteğinin açıklamasının ardından gözlerin çevirildiği HDP vermeden Kılıçdaroğlu’na desteğini duyurmuştu. Tartışmalar devam ederken bugün HDP’den dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Ümit Özdağ CHP Genel başkanı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamasının ardından HDP isim vermeden Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı. Açıklamaya Cumhur İttifakı cephesinden tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Burada danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum ben. Zaten “ben seni destekliyorum kardeşim, sen nasıl ki ortaklarına aynı sözü verdin HDP olarak yarın zaten bildiğimiz yolda devam ederiz. Zaten FETÖ’cülerle kol kolasın. PKK ile ciddi anlamda bir birliktelik söz konusu. Biz size zaten desteğimizi açıkladık. Buna da şeklen karşı olduğumuz bir izlenim verelim, oluşturalım ama sana desteğimiz devam edecektir. HDP’nin başka bir yeri destekleme şansı yoktur zaten” ifadelerine yer verdi.

YA ZAFER PARTİSİ’NE YA HDP’YE YAlAN SÖYLÜYORSUN

AK Parti’den de tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP’nin bir önceki toplantıdan 24 saat sonra açıklama yapmasına dikkat çekti. Kandil’den mesaj beklediler. Çelik, “Ya Zafer Partisi’ne yalan söylüyor ya da HDP’ye yalan söylüyorsun. İtiraz edeceklerini düşünmüyorum. HDP 24 saat kazanmak istiyor. Kandil’den gelen mesajı bekleyecekler. HDP halen ben Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum diyorsa, kendi siyasi çizgisi açısından kendi seçmenine yalan söylüyor demektir” dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı CNN Türk yayınında; HDP tabanına bunu anlatamayacağı için isim vermedi. Tabanlarına Ümit Özdağ, Zafer Partisi ile Kılıçdaroğlu arasında varılan mutabakatı tabanına nasıl anlatacakları düşünürken böyle bir geçiş formülü düşündüler” dedi.

Destici, “Kılıçdaroğlu çıkıp da bugün bile hala ısrarla söylediği yerel yönetimler özerklik şartını mutlaka getireceğim’ diyordu. Bundan vazgeçtiğini söyledi mi? Söylemedi” ifadelerine yer verdi.

HDP’DEN BİR AÇIKLAMA DAHA: ÖNEMLİ OLAN KILIÇDAROĞLU’NUN VERDİĞİ SÖZLER

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun topluma vermiş olduğu sözlerdir, daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. Özdağ son günlerde ırkçı, faşist söylemleri çok yaygın bir şekilde kullanıyor. Kürt halkına düşmanlığı bir kez daha ortaya koyuyor. Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor ama biz bu oyunlara asla ve asla gelmeyeceğiz” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Yeşil Sol Parti’den seçilen milletvekilleri ile Diyarbakır’da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2’nci tur seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Buldan, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile protokol imzalayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın daha önce partilerine yönelik söylemlerine dikkat çekerek, “Ben Ümit Özdağ’ın da, Sinan Oğan’ın da iki ittifak arasında ve iki ittifak içerisine girerek birçok oyunu bozmak adına böyle bir hamle gerçekleştirdiğini ifade etmek istiyorum. O yüzden biz Ümit Özdağ’ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun topluma vermiş olduğu sözlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. İkinci turda kazanabilmek için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalamış olabilirler. Ama bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun daha önce topluma yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu sözlerdir. Bu kayyum meselesiyle ilgili, hem Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümüne dair söylemleri hem de Türkiye’nin geleceği açısından demokratikleşme yönünde atılacak adımlara dair söylemleridir. Biz bunu esas alırız ve biz buna bakarız. O yüzden Ümit Özdağ son günlerde ırkçı, faşist söylemleri çok yaygın bir şekilde kullanıyor. Kürt halkına düşmanlığı bir kez daha ortaya koyuyor. Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor. Ama biz bu oyunlara asla ve asla gelmeyeceğiz. Bizim esas meselemiz demokratikleşme meselesidir. Esas meselemiz Türkiye’nin geleceğidir. Türkiye’nin demokratikleşmesidir. O yüzden de ırkçı söylemlerin, faşist söylemlerin bizim açımızdan herhangi bir bağlayıcı tarafı da yoktur” dedi