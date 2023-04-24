HDP’li Ahmet Türk’ten Akşener’e: Buna alışmalı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrası Ahmet Türk’ten açıklama geldi.

14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşırken siyaset sahnesi de hareketleniyor. Kılıçdaroğlu videoda Alevi çıkışının ardından İmamoğlu ve Yavaş ile kamera karşısına geçerken HDP’li Ahmet Türk’ten Akşener’e dikkat çeken bir mesaj geldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu o videoda seçimi kazanması halinde iki ismin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını söyledi. Onlara vereceği görevleri tek tek açıkladı.

14 Mayıs seçimlerine artık kısa bir süre kaldı. Ve bu süreç içerisinde de siyasiler seçim çalışmalarını hızlandıracaklar. Dün CHP lideri ve aynı zamanda Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya videolarına bir yenisini daha ekledi. Ancak bu kez yalnız değildi.

İktidara gelmeleri halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacakları söyledikleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kılıçdaroğlu’nun yanındaydı. Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri halinde İmamoğlu ve Yavaş’ın hangi görevleri alacaklarını söyledi. Buna göre Kılıçdaroğlu İmamoğlu’na, afete hazırlık ve kentleşmeyle ilgili düzenlemeleri görevini verdiğini söyledi. Mansur Yavaş’a ise tarım politikaları, sosyal politikalar ve teknolojik atılımlarla ilgili görev verdiğini söyledi. Buna göre, iktidara gelmeleri halinde bu görevleri alacaklarını belirtti