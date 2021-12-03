HDP’li Buldan, AB üye elçileriyle buluştu

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa Birliği üye büyükelçileriyle buluştu.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan,HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi.

Buldan ve HDP Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut’un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte AB’ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. Görüşmede Buldan, Türkiye’deki siyasi ve ekonomik gelişmeler, Kobani ve parti kapatma davasındaki son gelişmeler, İmralı’da görüşme yapılamaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin HDP’nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararlarının uygulanmamasına dair görüşlerini aktararak, büyükelçilerin sorularını yanıtladı.

İktidarın HDP’ye yönelik baskı uyguladığını ileri süren Buldan, buna rağmen partinin gücünü artırmaya devam ettiğini ifade etti.

Buldan, partisinin Türkiye siyasetinde sonuçları belirleyen bir aktör olarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasal dönüşümde önemli rol oynayacağını söyledi.