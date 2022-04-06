HDP’li Güzel’in vekilliği düşürülecek mi?

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’i arama çalışmaları devam ediyor.

Yargılanması için dokunulmazlığı kaldırılan Güzel’in devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi de gündemde.

HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkında ‘terör örgütüne üyelik’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan Güzel, hiç bir yerde bulunamadı.

Meclis üyeliği halen devam eden Semra Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi de gündemde.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, parlamentoda milletin vermiş olduğu yetkiyi yerine getirmeyen milletvekili ile ilgili gerekli adımları atmaktan hiçbir zaman geri durmayacaklarını söyledi.

Özkan, “Hukukun, anayasanın iç tüzüğün emirleri neyi gerektiriyorsa bunlar da tabii ki bizler parlamento çatısı altında takibini yapacağız.” dedi.

Son sözü Meclis Genel Kurulu söylüyor

İç tüzüğe göre bir milletvekilinin 1 ay içinde 5 birleşime katılmadığı tespit edilirse Meclis Başkanlığı tezkere düzenliyor. Ardından dosya, Karma Komisyonda ele alınıyor

Komisyon, devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar alırsa, son sözü Meclis Genel Kurulu söylüyor.

301 evet oyu çıkarsa vekillik düşürülüyor

Genel Kurul’da yapılacak gizli oylama sonucu 301 evet oyu çıkarsa devamsızlık sebebiyle vekillik düşürülüyor.

Bu sürecin işletilmesi için Semra Güzel’in 1 ayda 5 birleşime katılmadığının Başkanlık Divanınca tespit edilmesi gerekiyor.