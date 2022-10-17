HDP'li Leyla Güven için istenen ceza belli oldu.

Eylemlerde terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle Halkların Demokratik Partisi eski Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Güven, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Güven’in üzerine isnat edilen suçlardan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, Güven’in 2015-2019 yılları arasında 6 eylem ve etkinlikteki konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı başka davada “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, karar, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran 2020’de HDP’li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuş, Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven’in milletvekilliği düşürülmüştü.

HDP’li Güven, 21 Aralık 2020’de Diyarbakır’da yargılandığı terör davasında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve iki kez “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmiş, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.