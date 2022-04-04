HDP’li Semra Güzel nerede?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, PKK’lı terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Güzel hakkında konuştu.

Bakan Yardımcısı Çataklı, teröristle fotoğrafı çıkan ve dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yakalama kararı çıkarılan HDP’li Güzel ile ilgili, “Arıyoruz. Şu ana kadar bulunamadı. Farklı değerlendirmeler var ancak kesinleştiğinde paylaşacağız” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, PKK’lı teröristle fotoğraflı çıkan ve Meclis’te dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP’li Semra Güzel ile ilgili açıklama yaptı.

“Yurt dışına mı kaçtı?” soruları son günlerde HDP’li Güzel ile ilgili gündemde yer aldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz Semra Güzel ile ilgili açıklama yapmıştı.

Dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in firari olduğu yönünde iddiaların bulunduğunun hatırlatılması üzerine Bakan Bozdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 23 Mart’ta Güzel hakkında yakalama kararı çıkardığını hatırlatmıştı.

“Nerede olduğuna dair elimizde resmi bir veri yok”

Kolluk görevlilerinin gerekli arama ve taramayı yaptığını dile getiren Bozdağ, şunları söylemişti:

“Bilinen adreslerinde Semra Güzel’e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok, yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı? Resmi kanallar açısından yurt dışına çıkış da gözükmüyor ama gayri resmi, kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konu da tahkik ediliyor. Ulaşılan bilgiler basınla paylaşılacaktır. Hem kolluk hem de devletin diğer birimlerinin bu konuyla ilgili yakın takipte olduğunu, arama taramayı sürdürdüğünü bilemenizi isterim. Şu ana kadar Semra Güzel’e ulaşma ve nerede olduğunu tespit etme imkanı olmadı. Yakında kolluk güçlerimiz kendisine ulaşır ve hukukun gerekleri yerine getirilir.”