HDP’li vekilden AK Parti’ye şok tehdit: Yargılanacaksınız

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti’yi açık açık tehdit etti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Bizim yönetimde olduğumuz bir iktidarda yargılanacaksınız” dedi.

HDP’li Meral Danış Beştaş, TBMM Karma Komisyonunda yapılan dokunulmazlık görüşmeleri sırasında hükümeti açık açık tehdit etti. İktidarın hesap vereceğini söyleyen HDP’li Beştaş, “Bizim yönetimde olduğumuz bir iktidarda yargılanacaksınız” ifadesini kullandı.

Beştaş konuşmasının devamında 6’lı masanın gizli ortağı olduğunu da itiraf etti. Beştaş “Biz yerel seçimlerde hiç gizlemediğimiz, saklamadığımız bir stratejik karar verdik, CHP’ye oy verdik ve bunu saklamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan itiraf yayınında yer alan görüntülerde HDP’lilerin Beştaş’ı ‘canlı yayındayız’ diye uyarması dikkatlerden kaçmadı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin üst düzey yöneticileri, 6’lı masada HDP’nin olmadığını, ittifakın söz konusu olmadığını iddia ediyordu.

ŞIK’A TAZMİNAT DAVASI

Öte yandan TİP milletvekili Ahmet Şık’ın bir yayında sarf ettiği “AK Parti kapatılacak. Siyasi parti muamelesi görmeyecek, suç örgütü diyecekler” sözleri tepki çekmişti. Bu sözler sonrası harekete geçen AK Parti avukatları ‘partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu’ gerekçesiyle Şık’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.