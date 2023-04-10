HDP’li vekilden skandal Öcalan mesajı

Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Feleknas Uca, Öcalan ile ilgili olay yaratacak bir açıklama yaptı.

14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan HDP’nin Milletvekili Feleknas Uca skandal sözler sarf ederek ’15 Mayıs’ta zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan’ı özgürlüğüne kavuşturacağız’ dedi.

4 Mayıs seçimlerine 34 kala partilerin milletvekili adayları açıklanıp siyaset sahnesinde heyecan yaşanırken, seçimlerde aday çıkarmayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan HDP’den son dönemde teröristbaşı Abdullah Öcalan’la ilgili skandal açıklamalar gelmeye başladı. Son olarak tepki çeken çıkış HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca’dan geldi.

TARİH VERDİ

Hakkari’de konuşan HDP’li vekil teröristbaşı Öcalan’ın hapisten çıkarılması için açık açık tarih verdi. Kürtçe bir konuşma yapan Uca,”15 Mayıs’ta da zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan’ı özgürlüğüne kavuşturacağız.” dedi. Uca’nın bu konuşması sosyal medyada büyük tepki çekti. O anların videosunu paylaşan çok sayıda vatandaş HDP ile ittifak yaparak destek isteyen Kılıçdaroğlu’na ve HDP’li isimlere sert tepki gösterdi.

KONUŞULANLARI DEKLARE ETME ÇAĞRISI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan HDP’den dikkat çekici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayı olacağı öğrenilen HDP’li Sırrı Sakık, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na kendisini destekleme pazarlıkları esnasında “Kapalı kapılar ardında konuşulanları deklare etme” çağrısında da bulundu.

Sakık “Kapalı kapılar ardında söylenenlerin deklare edilmesi gerekir. Biz önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Geri dönüş başlamalı cezaevinden, sürgünden… Cumhurbaşkanı yardımcılıkları, bakanlıkları, paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız, HDP’nin” açıklamasında bulunmuştu.

ÖCALAN AÇIKLAMALARI

HDP tarafından teröristbaşı Öcalan’la ilgili yapılan açıklamalar bunlarla sınırlı kalmıyor. Geçtiğimiz dönemde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Nevruz’da yaptığı açıklamada, “Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor.” demişti. HDP’li Ahmet Türk’te, “Bu dönem Öcalan’ı özgürleştirme dönemi.” diyerek oyların Kılıçdaroğlu’na verilmesi çağrısında bulunmuştu.