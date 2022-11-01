HDP’li vekilin düşürülmesi için 8 Kasım’da görüşülecek

Halkların Demokratik Partisi’nden Semra Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi için 8 Kasım’da görüşülecek.

TBMM Hazırlık Komisyonu, öldürülen teröristlerle fotoğrafları çıkan ve tutuklu olarak yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi talebini görüşmek üzere 8 Kasım Salı günü toplanacak.

TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığında toplandı. Komisyonda, tutuklu olarak yargılanmasına devam edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi talebiyle TBMM Başkanlık Divanı’nca hazırlanan devamsızlık raporu, gündeme alındı.

Komisyonun HDP’li üyesi Züleyha Gülüm, Covid-19 salgınına yakalanması nedeniyle toplantıya katılamadı. Semra Güzel adına, sözlü savunmayı yapacak olan HDP’li Şükrü Tiryaki ise savunma için ek süre talep etti. Tiryaki’nin talebi kabul edilirken, Züleyha Gülüm’ün de katılmaması gerekçe gösterilerek komisyonun 8 Kasım Salı günü toplanması kararlaştırıldı.