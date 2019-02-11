HDP’lilerin yürüyüşüne izin verilmedi

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve partililerin, Taksim Meydanı’ndaki yürüyüşüne izin verilmedi.

HDP’lilerin yürüyüşüyle ilgili emniyet görevlisi milletvekillerine şunları söyledi:

“Sayın Vekilim, ben görüş açıklamanıza bir şey demiyorum ama bu görüşü Taksim’de, İstiklal Caddesi’nde yürüyerek yapmanızı uygun görmüyoruz. Ben size izin verirsem, sizden önce açıklama yapmayanlara haksızlık yapmış olurum veya sizden sonra gelenlere de izin vermem gerekir. Bizler; yüce Meclis’i, sizi temsilen görev yapan kamu görevlileriyiz. Lütfen bizi rahatlatın”

Konuşmaların ardından HDP’liler bir süre Taksim Meydanı’nda bir otelin önünde oturma eylemi yaptı.

Oturma eylemi sırasında Pervin Buldan cezaevinde tutuklu bulunan HDP Milletvekili Leyla Güven ile konuştu. Grup daha sonra oturma eylemine son vererek otele geçti.

HÜRRİYET