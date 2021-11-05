HDP’nin savunması hazır

Halkların Demokratik Partisi, hakkında açılan kapatma davasına ilişkin savunmasını tamamladı.

Yüksek Mahkemece incelenecek savunma kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da gönderilecek. Ardından Başsavcı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak.

Son savunmaların ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde, kapatma davası esastan karara bağlanacak.

Yargıtay Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede partinin temelli kapatılması, mal varlıklarına el koyulması ve aralarında mevcut milletvekillerinin de olduğu 451 partiliye siyasi yasak getirilmesi isteniyor.