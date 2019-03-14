HDP’ye açlık grevi baskını

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığında açlık grevi başlatanlara karşı düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için bir süre önce açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda bir grup partili açlık grevi başlattı.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bu sabah saat 07.30 sıralarında parti binasına operasyon düzenledi. Operasyonda açlık grevini sürdüren 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

TRT