HDP’ye operasyon: 34 gözaltı

İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirilen izin gösterinin ardından düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirilen izinsiz gösterişte terör örgütüne yönelik sloganlar atan 10 şüphelinin yakalanmasına operasyon düzenlendi. HDP’nin organize ettiği yürüyüş sonrası geniş çaplı operasyon başlatıldı.
İstanbul Kadıköy’de 12 Haziran’da gerçekleştirilen izinsiz yürüyüşte terör örgütüne yönelik sloganlar atılan şüpheliler belirlendi. Kimlikleri ve kaldıkları adresleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar’da 11 adreste sabah saatlerinde operasyon yapıldı.
SKANDAL SLOGAN!
Terör propagandası yapan bir grup, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın görüş yasağını protesto etmek üzere “Biji Serok Apo” sloganlarıyla yürüyüş yapmıştı.
34 GÖZALTI
Kadıköy’de gerçekleşen olaya polis müdahalede bulundu. HDP’li vekillerin de katıldığı yürüyüşte vekiller polisle tartıştı. Polis ekipleri tarafından 34 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.