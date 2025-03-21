HEATHROW HAVALİMANI’NDA YANGIN VE UÇUŞ İPTALLERİ

Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı yakınındaki bir elektrik trafo merkezinde meydana gelen yangın, İngiltere’nin en yoğun havalimanında tüm uçuşların iptal edilmesine yol açtı. Terörle mücadele polisi, yaşanan bu olayın Vladimir Putin’in Batı’ya karşı düzenlediği sabotaj kampanyasıyla bir bağlantısının olup olmadığını araştırıyor. Yangın sonucunda bin 300’den fazla uçuş etkilendi ve binlerce ev elektriksiz kaldı. North Hyde bölgesindeki trafo merkezinde büyük bir patlama sesi duyulmasının ardından 100’den fazla kişi tahliye edildi.

SABOTAJ ŞÜPHESİ VE GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Batılı yetkililer, Ukrayna’nın işgalinden bu yana Rusya ve müttefiklerini Avrupa genelinde pek çok sabotaj eylemi düzenlemekle suçluyor. Bu tür eylemlerin Avrupa’da bölünmeye yol açmak ve Ukrayna’ya verilen desteği zayıflatmak amacıyla gerçekleştirildiği düşünülüyor. Güvenlik uzmanı Will Geddes, “Eğer düşman bir yabancı güç olsaydım ve dünyanın en yoğun havalimanlarından birini bozmak isteseydim, trafo merkezi gibi kritik altyapıyı hedef alırdım.” ifadesini kullandı. Geddes, “Ruslar deniz altındaki fiber optik kablolarımızdan nükleer santrallerimize kadar her şeyi inceliyor. Bu tesisin bu kadar kolay devre dışı bırakılması ve büyük bir etki yaratması düşündürücü” şeklinde ekledi.

POLİSİN ARAŞTIRMALARI VE ENDİŞELER

The Times gazetesinin bildirdiğine göre, terörle mücadele polisi, sabotaj ihtimalini ve tek bir yangının bu denli büyük bir altyapıyı nasıl çökerttiğini araştırıyor. Olay, geçen yıl Rus casuslarının Avrupa’daki kargo depolarına yanıcı cihazlar yerleştirdiği iddialarının ardından meydana geldi. Uzmanlar, bu tür olayların daha büyük saldırılara yönelik bir test niteliği taşıyabileceğinden endişeleniyor. Rusya uzmanı Bob Seely, yaşanan kaosun en azından sabotaj tehlikesine karşı bir “uyarı” olduğunu belirtiyor.