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Hector, TIR’da 30 kg uyuşturucu buldu

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OPERATION BY NARCOTIC CRIME UNIT

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Merkez Köy Hizmetleri Polis Kontrol Noktası’nda durdurulan bir TIR üzerinde detaylı bir arama gerçekleştirildi.

DETECTED METAMPHETAMINE

Narkotik köpeği ‘Hector’ ile yapılan arama sonucunda TIR’ın dorsesinin dingili ve yağ deposuna gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulmasının yanı sıra TIR şoförü de gözaltına alındı.

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