Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası Başladı

KAN İHTİYACINA YÖNELİK KAMPANYA

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, kan ihtiyacını karşılama ve doğaya katkı sağlama amacıyla “Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can” adında bir kampanya başlattı. Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan bu kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, “Kanın kaynağı sadece insan olan ve yapay olarak üretilemeyen bir biyolojik ürün olduğunu” belirtti.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VE KATILIM

Yıldırım, sağlık kurumlarında tedavi gören insanların tedavi süreçlerinde kan bileşenine ihtiyaç duyduğunda bu ihtiyacın sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde karşılanması konusunda yetkili olan tek kurumun Türk Kızılay olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Bu konuda biz kan bağışı gibi önemli bir toplumsal meselede sorumluluk bilincini güçlendirmek ve çözüme yönelik katılımı teşvik etmek amacıyla Samsun Valiliğimiz himayesinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlıkları, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve tüm kamu kuruluşlarının katılımlarıyla ‘Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun, Hedef 1919 Kan Bağışı’ sloganıyla 18-24 Ağustos tarihleri arasında Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda her gün saat 9.30-20.30 saatleri arasında devam edecek bir kampanyanın ilk günündeyiz” dedi. Yıldırım, kan bağışı yapan her vatandaşın kan bekleyen 3 hastaya umut olduğunu kaydetti.

KAMPANYA FAALİYETLERİ VE DAVET

Kök hücre bağışının da kabul edildiğini belirten Yıldırım, “Bu düzenlediğimiz kampanyada Samsun’da yaşayan tüm vatandaşlarımızı uygun oldukları vakitlerde Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğumuz kan bağış noktasında kan bağışlayarak hastaya kan, ormana can olmaya davet ediyoruz” diye konuştu. Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan vatandaşlara çeşitli ikramlar sunulmakta ve hediyeler dağıtılmakta. Ayrıca her bağışçı için üç fidan dikileceği bilgisi verildi.