Hedefi Bayan Çömlek Ustası Olmak

Türkiye’DE KADIN ÇÖMLEK USTASI OLMA HEDEFİ

Bilecik’te 2 yıldır hobi olarak çömlek yapımıyla ilgilenen Ganime Beydoğan, ilk standını açarak bu alandaki tutkusunu sergiliyor. Hedefi, Türkiye’de sayıları az olan bayan çömlek ustalarından biri olmak. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bilim ve Kültür Şenliği, iki gün boyunca binlerce kişiyi ağırladı.

FARKLILIKLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Üniversite öğrencileri, kendilerini tanıtmanın yanı sıra Bilecik’e özgü tatlar, seramikler ve çömlekleri de stantlarda sergiledi. Bu etkinlikte en çok ilgi çekenlerden biri, çömlek ustası olma yolunda ilerleyen Ganime Beydoğan oldu. Beydoğan, yaptığı çömlekler hakkında “Benim ailemin işi seramik, bu yüzden ailemin de desteklediğinden dolayı çömlek vesaire bu tarz şeylere başladım. Çok profesyonel değilim açıkçası ama birkaç senedir belki iki üç senedir azar azar denemeler yapıyorum. Umarım daha da iyi hale geleceğim. Hedefim ünlü bayan çömlek ustaları arasına girmek” şeklinde konuştu.