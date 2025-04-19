Hedefimiz Üçüncülüğü Korumak

HEDEFİMİZİ KORUMAK ÜZERİNE

Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, Pazartesi günü Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesi Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Reis, takım olarak üçüncülük sırasını korumak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Son 3 maçta alınan istenmeyen sonuçları dile getiren Reis, “Planımız her hafta olduğu gibi bu hafta da güçlü taraflarımızı geliştirip eksikliklerimizi gidermek üzerine kurulu. Kötü sonuçlar aldığımızın farkındayız ama son 6 maçı başarılı sonuçlarla tamamlamak hedefindeyiz” dedi.

ALANYASPOR MAÇINA ODAKLANDIK

Reis, Türkiye Süper Ligi’nde rekabetin yoğun olduğunu vurguladı. “Son 6 maç kaldı ve şu an 4-5 takımla mücadele halindeyiz. Ligin sonunda nerede olacağımızı göreceğiz” diye konuştu. Hedeflerinin üçüncülük sırasını korumak olduğunu vurgulayan teknik direktör, “Şu an tamamen bir sonraki maça odaklandık. Galatasaray ile oynadığımız son maç zorlu geçti. Alanyaspor ve Bodrum maçlarının da kolay olmayacağını biliyoruz” dedi. Ayrıca, takımın artık maçlarda daha iyi bir performans göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

SÖZLEŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Thomas Reis, sözleşmesi hakkında da bilgi verdi. 1+1 yıllık sözleşmesinin devam ettiğini belirten Reis, “Bu konuyla ilgili konuşmanın tam zamanı değil. Burada olduğum için mutluyum ve önemli olan ligi iyi bir yerde bitirmek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sezon başındaki beklentilerin yükseldiğini ve hayalleri gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını ifade etti. Reis, “Son 6 karşılaşma ve almamız gereken puanlar var. Bu süreçte alınacak puanlarla son 3 maçta yaşadığımız mağlubiyetleri telafi etmeyi umuyorum” dedi.