Hegseth’e Tecavüz İddiası: Para Verdi Mi?

HAÇLI DÖVMELERİYLE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Washington Post’un haberine göre, ABD Başkanı seçilen Donald Trump tarafından Savunma Bakanı olarak onaylanan, Haçlı dövmeleriyle tanınan eski asker Pete Hegseth, 2017 yılında yaşanan bir tecavüz olayında kadınla sus anlaşması yaparak olayın üstünü kapatmaya çalıştı. İddiaya göre, Hegseth, Fox News kanalının düzenlediği ve Cumhuriyetçi Parti üyelerinin katıldığı bir etkinlikte sarhoş durumda bulunuyordu. O dönemde kimliği belirsiz bir Fox News çalışanı kadına, Hegseth’i odasına götürmesi için refakatçilik etti.

KAMERA KAYITLARI VE TECAVÜZ İDDİALARI

Kadın, Hegseth’in odasına alındıktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla yüz yüze geldi. Washington Post’a göre, kadın olayın üzerinden zaman geçse de hatırlamakta zorluk çektiğini ifade etti. Olay sırasında sarhoş olduğunu belirten kadın, akşam saatlerinde kendi odasına doğru yola çıktığını dile getirdi. Sonrasında test edilen kadının üzerinde semen izleri tespit edildi. Habere göre, kamera kayıtlarında Hegseth’le beraber odaya girdikleri ve uzun süre orada kaldıkları net bir şekilde görülüyor. Hegseth ise, olayla ilgili “katiyen hatırlamadığını ve kadının ismini anımsamadığını” belirterek daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

KAZANDIĞI SUS PAYLARI

Kadın, ilerleyen zamanlarda Hegseth’ten şikayetçi oldu. Hegseth, şikayetin ardından kadının avukatıyla kendi avukatı aracılığıyla iletişime geçti ve kadının sessiz kalması için büyük miktarda para ödemeyi kabul etti. Avukatı aracılığıyla yapılan açıklamalara göre, “Hegseth’in, şikayetçinin evliliği üzerindeki baskıya ve mevcut MeToo hareketinin zirve yapma dönemine atıfta bulunarak önemli ölçüde azaltılmış bir miktarla uzlaşmaya gittiği” belirtildi. Hegseth ve Trump, bu olay hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.