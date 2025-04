Hegseth’in Güvensiz Ağa Bağlandığı İddia Edildi

ABD SAVUNMA BAKANI’NIN GÜVENLİ OLMAYAN İNTERNET KULLANIMI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, mesajlaşma uygulaması Signal’i kullanmak amacıyla ofisine güvenli olmayan bir internet ağı bağlattığı iddia ediliyor. Hegseth’in ofisindeki internet bağlantısı hakkında bilgi sahibi olan iki yetkili, anonim kalmak koşuluyla açıklamalar yaptı. Bu yetkililer, Hegseth’in ilk başta ofisinde Pentagon’un kablosuz internetine bağlanabildiği bir bölgede bu hizmeti kullandığını, ardından ise kendi bilgisayarı için ayrı bir internet ağı talep ettiğini bildirdi. Söz konusu internet bağlantısının, ABD Savunma Bakanlığı’nın internetinin güvenlik filtrelerini ve protokollerini “es geçtiği” ifade edildi ve Hegseth’in bu güvenli olmayan internet ağına Signal’i kullanmak için bağlandığı belirtildi.

İNTERNET AĞININ GÜVENLİK SORUNLARI

ABD askeri internet ağı güvenliği hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, bu internet ağının Pentagon’a bağlı bir IP adresi olarak görünmediğini ve kullanıcının “maskelendiğini” kaydetti. Ayrıca, internet ağının “hacklenmeye” ve izlenmeye karşı zayıf olabileceğine dikkat çekildi. The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg’in savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma grubuna dahil edilmesi ise dikkat çekici bir gelişme oldu. Goldberg, “(ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi” başlığıyla kaleme aldığı bir yazıda, önce ulusal güvenlik yetkilileriyle birlikte olduğu Signal grubuna eklendiğini ve daha sonra Hegseth’in gönderdiği mesajda Yemen’e yönelik saldırılara dair detayların yer aldığını belirtti.

HUSİLERLE İLGİLİ HASSAS BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI

Hegseth, Goldberg’in herhangi bir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyanın yanlış bilgiler yaymakla eleştirildiğini ifade etti. Pentagon Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins, Bakan Hegseth’in Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarla ilgili hassas askeri bilgileri paylaştığı iddialarıyla bağlantılı bir soruşturma başlatmıştı. The New York Times, Hegseth’in Yemen operasyonuyla ilgili bilgileri eşi Jennifer Hegseth, Pentagon’da görevli kardeşi Phil Hegseth ve avukatı Tim Parlatore’nin bulunduğu başka bir Signal grubunda da paylaştığını aktardı. The Washington Post ise Hegseth’in Signal’i Pentagon ofisindeki masaüstü bilgisayara yüklediğini, kişisel cep telefonuna da indirdiğini öne sürdü. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Hegseth’in “hükümet bilgisayarında Signal’i hiçbir zaman kullanmadığını” teyit edebileceğini açıkladı.